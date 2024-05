UNICT – Elezioni per rappresentanti studenti: quando e come funzionerà

Chi potrà candidarsi e quali saranno i Corsi di Studio coinvolti: ecco cosa c'è da sapere sulle elezioni suppletive dell'ateneo catanese.

L’Università degli Studi di Catania ha da poco indetto le elezioni per la carica di Rappresentante degli Studenti in seno ad alcuni corsi di studio.

Il ruolo del Rappresentante degli Studenti è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento della normale vita universitaria e per lo sviluppo delle diverse attività accademiche: infatti, è colui che si fa portavoce delle esigenze e delle iniziative degli studenti, coinvolgendoli nelle diverse attività dell’Ateneo. Inoltre, ha il compito di partecipare alle riunioni degli Organi dell’Ateneo al fine di riportare le richieste della comunità studentesca o di comunicare le decisioni degli Organi a quest’ultima.

Elezioni: i Corsi di Studio coinvolti

L’elezione suppletiva riguarderà, nello specifico, i seguenti Corsi di Studio:

BIOTECNOLOGIE AGRARIE-Laurea Magistrale biennale

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO-Laurea Magistrale biennale

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI-Laurea Magistrale

OSTETRICIA-Laurea

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO-Laurea Magistrale biennale

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE-Laurea Magistrale biennale

GEOLOGIA E GEOFISICA- Laurea Magistrale biennale

BIOTECNOLOGIE MEDICHE-Laurea Magistrale biennale

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE-Laurea Magistrale biennale

TERAPIA OCCUPAZIONALE -Laurea

SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE -Laurea

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE-Laurea Magistrale biennale

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO-Laurea

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI-Laurea Magistrale biennale

ARCHEOLOGIA-Laurea Magistrale biennale

COMUNICAZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO-Laurea Magistrale biennale

LINGUE E LETTERATURE COMPARATE-Laurea Magistrale biennale

LINGUE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE-Laurea Magistrale biennale

SCIENZE LINGUISTICHE PER L’INTERCULTURA E LA FORMAZIONE-Laurea Magistrale biennale

SCIENZE FILOSOFICHE-Laurea Magistrale biennale

STORIA DELL’ARTE E BENI CULTURALI-Laurea Magistrale biennale

UNICT, elezioni suppletive: come si svolgeranno

Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica dalle ore 9.00 del giorno 4 giugno 2024 alle ore 14.00 del giorno 5 giugno 2024. A seguire avranno luogo le operazioni di scrutinio, con inizio alle ore 15.00, a cura della Commissione elettorale presso il Palazzo Centrale Universitario.

Chi potrà candidarsi

Hanno diritto all’elettorato attivo per ciascun Consiglio di Corso di studio, tutti gli Studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti al rispettivo Corso di studio alla data di indizione delle elezioni. Hanno diritto all‘elettorato passivo, per ciascun Consiglio di Corso di studio, tutti gli Studenti, iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al rispettivo Corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Le candidature dovranno essere presentate all’Ufficio elettorale di Ateneo, sito al secondo piano del Palazzo Centrale Universitario – Piazza dell’Università, n.2, entro il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 10 maggio 2024.

Modalità di voto

Ogni elettore potrà votare utilizzando il proprio pc, tablet o telefono cellulare utilizzando le credenziali per l’accesso a Microsoft Team per la didattica a distanza.