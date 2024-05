Palio d’Ateneo, riprende la competizione: l’avviso ufficiale

Palio d'Ateneo, ufficializzata la ripartenza della competizione per la giornata di domani: ecco l'avviso ufficiale.

È ufficiale: il Palio d’Ateneo 2024 riprenderà a partire dalla giornata di domani. A dare la comunicazione sono i profili social ufficiali del CUS Catania, tra gli organizzatori della manifestazione. Di seguito il contenuto dell’avviso pubblicato pochi minuti fa:

“Le gare del Palio d’Ateneo 2024 riprenderanno nella giornata di venerdì 10 maggio, secondo il programma stabilito, nella sede del Cus Catania (Cittadella Universitaria). Le attività che si dovevano tenere oggi, giovedì, al Villaggio Turistico “Le Capannine”, sospese a causa del maltempo, sono annullate e pertanto non verranno recuperate. Fra le discipline ludico sportive per cui si gareggerà domani al Cus Catania sono state inserite anche Dodgeball, Scopone e Limbo. Alla fine delle gare di domani sarà proclamato il dipartimento vincitore del Palio”.

Rimane quindi invariato il programma previsto per la giornata di domani alla Cittadella Universitaria, al quale vanno inserite tre discipline. Tuttavia, gli studenti dovranno rinunciare alle altre discipline previste per la data odierna al Villaggio Turistico “Le Capannine”. Anche l’elezione del vincitore sarà quindi prevista per la giornata di domani, come da programma.