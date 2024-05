Palio d’Ateneo 2024, il programma completo: gare previste e orari

Dopo lo stop a causa del maltempo, riparte il Palio d'Ateneo 2024: ecco il programma completo di orari e gare previste.

Dopo la parata sotto la pioggia e l’annullamento delle gare del primo giorno, il Palio d’Ateneo 2024 può finalmente continuare. Infatti, la giornata di venerdì 10 maggio sarà quella decisiva per i dipartimenti dato che, come comunicato dagli organizzatori, le gare previste per il 9 maggio sono state annullate e non varranno ai fini del punteggio.

Si prospetta quindi una giornata piena di eventi e competizione giorno 10 maggio. A ospitare l’evento saranno gli impianti della Cittadella Universitaria, il CUS Catania, che come ogni anno vedrà i partecipanti e le tifoserie dei dipartimenti affrontarsi nelle discipline più o meno sportive.

Una grande novità di quest’anno è la partecipazione al palio degli studenti internazionali per la sezione EUNICE. Infine, a conclusione della giornata, è prevista la proclamazione della squadra vincitrice del Palio d’Ateneo 2024. Ma quali saranno le gare previste e i rispettivi orari? Ecco il programma ufficiale completo di orari condiviso dal CUS Catania.