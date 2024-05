Palio d’Ateneo 2024: riparte la gara tra i Dipartimenti [FOTO&VIDEO]

Riparte la gara tra i dipartimenti per il Palio d'Ateneo 2024: ecco alcuni scatti e filmati della giornata alla Cittadella Universitaria.

Riparte il Palio d’Ateneo 2024: dopo lo stop forzato a causa del maltempo per la giornata di ieri, oggi i Dipartimenti sono tornati a sfidarsi. Tuttavia, quest’anno si tratterà di una competizione leggermente differente, dato che le gare che varranno la vittoria saranno esclusivamente quelle della giornata odierna alla Cittadella Universitaria.

Ciò non ha intristito le tifoserie e i partecipanti al Palio, che questa mattina si sono recati al CUS per tifare e concorrere nelle varie discipline. Come sempre, il divertimento e la goliardia non mancano, insieme alla sana competizione sportiva per uno degli eventi più attesi dalla comunità universitaria.

In attesa di sapere chi si aggiudicherà il Palio d’Ateneo 2024, ecco alcuni scatti e filmati di questa mattina alla Cittadella Universitaria.