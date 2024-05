Palio D’ateneo 2024, la competizione è nel vivo: le parole degli studenti

Riparte il Palio D'ateneo 2024, dopo l'interruzione causa maltempo. Ecco le parole degli studenti, durante la giornata di oggi.

Si riapre la competizione del Palio d’Ateneo 2024, dopo la cancellazione della giornata di ieri a causa del maltempo. Le competizioni sono nel vivo dell’azione e LiveUnict ha seguito la giornata, cercando di raccogliere le testimonianze dei ragazzi sulle attività del Palio e le novità di quest’anno.

Palio d’Ateneo 2024: il Fanta Palio

Una delle novità riguardanti la manifestazione sportiva di quest’anno è quella del Fanta Palio ed è venuto quasi spontaneo chiedere agli studenti e studentesse di Unict presenti al CUS, se hanno creato la propria squadra

“Sto partecipando, ho una squadra e ho fatto una lega con degli amici e aspettiamo i risultati con ansia — ha confidato Antonino studente del dipartimento di Scienze —. Per me è un ottimo modo per mettere più spirito competitivo alla gara e mettere più competizione“.

Per altri studenti, inoltre, è un gioco che rappresenta un’ opportunità per attirare più partecipazione all’evento: “ho fatto una squadra, però non ci sto prestando molta attenzione, secondo me è un’ottima iniziativa per aumentare l’engagement degli studenti“, queste le parole di Dario studente di Scienze Politiche, ed infine Giorgia studentessa di Economia: “Non vedo l’ora di vedere i punteggi del Fanta Palio, lo trovo un gioco estremamente azzeccato per far avvicinare sempre di più i ragazzi al palio“.

Palio d’Ateneo 2024: La delusione per la giornata di ieri

Durante la giornata spazio anche per le opinioni degli studenti sulla situazione creatasi ieri, con l’annullamento della giornata alle Capannine.

“Ovviamente tra noi di Scienze la notizia non è stata presa, di certo, con felicità ma, era la decisione corretta in quanto le condizioni non permettevano il divertimento di tutti“. queste le parole di Antonino, allineandosi anche al pensieri di molti altri studenti, come Dario che dice: “La decisione è stata presa congiuntamente da tutti i dipartimenti, dimostrando quando sia stato un vero atto di collaborazione tra tutti gli studenti. Ovviamente la decisione è stata presa con tristezza da tutti ma non c’erano le condizioni“.

Il pronostico dei vincitori secondo gli studenti

In ultimo è stato chiesto agli studenti un pronostico sul possibile vincitore di quest’anno. Ricordiamo che quest’anno, dato il programma ridotto a causa dell’annullamento di una giornata di competizioni, con alcuni che prevedono delle papabili outsider: “Io ho la maglia verde, e per me i vincitori saranno quelli di Scienze. Quest’anno è molto imprevedibile, per me non sono da sottovalutare Scienze ed Economia, oltre i classici super favoriti di Ingegneria e Medicina“.

Cresce, dunque, l’attesa per conoscere il dipartimento vincitore, che verrà proclamato questa sera durante la festa organizzata all’interno del CUS.