Palio d’Ateneo 2024: tanta attenzione per l’ambiente sui social

Palio d'Ateneo 2024: grande attenzione alla sostenibilità. Nove dipartimenti hanno realizzato dei video per promuovere la tutela dell'ambiente.

Il Palio d’Ateneo 2024 vede una competizione telematica che si gioca su Instagram: il Green Unict Contest Palio 2024. La maggior parte dei dipartimenti, infatti, ha realizzato un suo video della lunghezza di circa un minuto che spinge alla tutela dell’ambiente facendo attenzione alla corretto smistamento dei rifiuti. Tramite ironia, giochi di parole e scene simpatiche gli studenti mirano a catturare l’attenzione per combattere cattive abitudini come quella, purtroppo ancora molto diffusa, di gettare le cicche o cartacce a terra.

Ecco un riassunto dei video di ogni dipartimento partecipante.

Palio d’Ateneo 2024: Ingegneria

“Il nostro dipartimento è ricordato per essere pieno di studenti studiosi e poco simpatici quindi abbiamo impostato il nostro video proprio sulla simpatia” dichiara uno studente di ingegneria. Nel loro video, infatti, compaiono “Buongiorno Pescheria” e “3 cartine 1 euro“: due icone dei meme universitari, abilmente coinvolte grazie ad un formato video che riprende la struttura di un telegiornale.

Palio d’Ateneo 2024: Medicina

In un sogno, un medico getta un sacchetto per strada, pesta una lattina di alluminio e viene perseguitato per tutto il giorno da rifiuti che lo seguono e compaiono a casa sua e nel suo letto. Sconcertato, il medico si risveglia bruscamente sorpreso dell’incubo che ha avuto. “La forza di questo sta nell’assenza di parole: il messaggio è comunicato esclusivamente tramite le immagini.” afferma uno studente di medicina . “Una narrazione basata sulle immagini e non sulle parole capace di coinvolgere maggiormente in quanto leggera e poco criptica”.

Palio d’Ateneo 2024: Disum

Uno studente in bici entra in dipartimento e interviene vedendo dei suoi colleghi gettare cicche e cartacce. I suoi coetanei, guardandolo, gli danno ragione e si convincono nel cambiare la brutta abitudine. “Il ciclista come Don Matteo, location e bici scassata” questi gli elementi simpatici del video secondo uno studente del Disum.

DSPS

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali utilizza il suo simbolo, lo squalo, come centro del suo video. All’interno dell’aula studio del dipartimento, degli studenti gettano cicche, cartacce e bottigliette di plastica. Ad osservare ognuno di loro c’è l’occhio attento dello Squalo che giudicando gli studenti li spinge a fare la cosa giusta riponendo i rifiuti negli appositi contenitori.

Economia

Economia sfrutta il suo dinosauro viola. A bordo di un monopattino elettrico, il dinosauro fa il suo ingresso nel cortile del dipartimento di Economia imbattendosi in tanti studenti. Alcuni di essi commettono scorrettezze, buttando cartacce e bottigliette di plastica. Irritato, il dinosauro prima pulisce da se un primo rifiuto e poi, vedendo un secondo ragazzo buttare una bottiglietta d’acqua per terra, lo costringe a raccoglierla e a gettarla nel cestino corretto.

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Scienze mmffnn utilizza le note di Interstellar per accompagnare il suo video. Fatto con immagini suggestive e montato con una colonna sonora sublime, il video del dipartimento mostra la natura infestata dai rifiuti umani, con anatre e gabbiani costretti a vivere intorno a plastica, reti, bottiglie, copertoni.

Di3A

“Il video incentra tutto sull’economia circolare […] mette in risalto le nostre 3 A, Agricoltura, Ambiente e Alimentazione” lo afferma uno studente del Di3A. L’ironia è data da tanti elementi, come, ad esempio: “scuotere l’albero per una produzione di acqua naturale, oppure le merendine mostrate nel video che possono tranquillamente sostituite da una mela“.

Scienze Chimiche e Farmacia

“Un chimico malvagio vuole conquistare il mondo con petrolio e plastica non sostenibile. Tuttavia, viene sconfitto dal chimico verde che spiega che è possibile ricavare della plastica rinnovabile e sostenibile“: queste le parole di uno studente di chimica. Alla fine, i due chimici trovano un accordo convenendo sul fatto che anche la plastica che si ricava dal petrolio può essere sostenibile se riciclata correttamente.

Professioni sanitarie

Due ragazze, insieme ad una simpatica capretta, Rebecca, spiegano tutti i vantaggi che la salute umana trae da uno stile di vita sano nella natura. Particolare attenzione alla riduzione dello stress che, come detto nel video, è il “nemico numero uno dello studente universitario“.