Sconti sui voli per i residenti in Sicilia, Confconsumatori: “Restano tante criticità”

Secondo Confconsumatori, il provvedimento per gli sconti sui voli per i residenti dell'Isola non è del tutto risolutivo.

Il provvedimento, già previsto dalla Regione a Novembre 2023, prevede l’abbattimento fino al 50% sui prezzi dei biglietti aerei da e per Milano e Roma per i residenti in Sicilia. Il Ddg 301 della Regione Sicilia del 14 marzo 2024, garantisce l’estensione della disposizione a tutti i collegamenti nazionali, anche per le piccole tratte, da e per gli aeroporti siciliani. Sarà applicabile su tutti i biglietti aerei acquistati dal 15 marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024.

“L’esperienza di questi mesi – dichiara l’associazione Confconsumatori – dimostra che non si tratta di un provvedimento risolutivo e tante criticità restano irrisolte. Tuttavia è bene che i siciliani, se ne hanno l’opportunità, beneficino di queste agevolazioni e le valorizzino”.

Il contributo è pari al 25% per i cittadini residenti in Sicilia, a cui si aggiunge un ulteriore sconto del 25% per cittadini appartenenti alle categorie prioritarie con disabilità dal 67% di invalidità, studenti e residenti con basso reddito (Isee inferiore a 15.000 euro).

Per i cittadini in possesso dei requisiti, l’istanza dovrà essere presentata direttamente al dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti, utilizzando il portale online al link https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli fino alle ore 18 del 30 gennaio 2025. Per presentare la richiesta, è necessario dotarsi di identità digitale Spid L2 oppure di carta d’identità elettronica. La richiesta di rimborso può essere presentata entro 30 giorni dalla data del volo.

Per informazioni è possibile contattare gli sportelli siciliani di Confconsumatori: tutti i contatti su https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.