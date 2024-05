Catania, avviati i lavori di ristrutturazione dell’ex sede AMTS

Svolta per l'AMTS di via Sant'Euplio a Catania: avviati importanti lavori di modernizzazione della storica sede etnea.

Cominciano i lavori di ristrutturazione della storia sede dell’AMTS di Catania, sita in via Sant’Euplio. Ad annunciarlo, è la presidente della terza circoscrizione, Maria Spampinato.

“Gli operai al lavoro nell’ex sede Amts di via Sant’Euplio rappresentano la fine di un incubo per tutto il III municipio. Che si tratti di pubblico o privato poco importa – dichiara la presidente -. Sin dal primo momento la nostra attenzione è stata massima affinchè questa struttura, a pochissima distanza da piazza Lanza e da piazza Roma, non facesse una brutta fine. Più volte ho segnalato la questione al Sindaco e agli organi competenti ed oggi gli interventi di ristrutturazione avranno, nell’immediato, l’effetto di impedire che l’edificio possa subire ‘visite’ da parte di ladri o di vandali.“- ha concluso la presidente.