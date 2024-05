Concorsi Sicilia, Ospedali e Università assumono: le posizioni aperte

Concorsi Sicilia: Ospedali e Università sono alla ricerca di nuovo personale da assumere. Di seguito le informazioni per potersi candidare.

Concorsi Sicilia: sono molteplici le opportunità nel territorio siciliano. Di seguito alcune delle più interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro.

Concorsi Sicilia: Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania

L’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico, a rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa Patologia clinica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”, cioè il 30 maggio 2024.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

L’estratto del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie speciale concorsi – n. 5 del 29 marzo 2024 ed il testo integrale è consultabile sul sito internet: www.ospedale-cannizzaro.it.

Unipa assume

L’Università degli Studi di Palermo ha pubblicato quattro bandi. La selezione è rivolta a diplomati e laureati e riguarda vari profili professionali.

Il primo bando riguarda 4 posti di lavoro per l’area tecnico-scientifica ed elaborazione dati e hanno una tipologia di impegno a tempo pieno. Di queste, una risorsa da destinare al Dipartimento di Ingegneria; due al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche e una all’area tecnico-scientifica ed elaborazione dati da destinare al Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata.

Nel secondo bando si parla di altri 4 posti da destinare in Medicina di Precisione in Area Medica, Chirurgica e Critica, uno come tecnico di laboratorio per la sperimentazione animale (stabularista) per il laboratorio di Fisiopatologia Cellulare e Molecolare e un altro da destinare al Dipartimento di Fisica e Chimica.

Il terzo bando tratta di altri 2 posti: uno per il dipartimento di Ingegneria, presso i laboratori di intelligenza artificiale; interazione uomo macchina; reti e sistemi distribuiti; robotica; elaborazione delle immagini e visione artificiale, 1 posto da destinare al dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche, presso lo stabulario marino dell’Ateneo di Palermo, nella Sezione di botanica, antropologia e zoologia.

Infine, nel quarto bando altri 5 posti tra cui un posto da destinare al dipartimento di Ingegneria, presso i laboratori di ricerca del SSD, Elettronica e Automatica; 4 posti al dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali rispettivamente presso il Macrolaboratorio di Chimica Agraria, per il Macrolaboratorio di Difesa Vegetale, per il Macrolaboratorio di Ingegneria Agraria e Forestale, presso l’Azienda didattico-sperimentale Sparacia.

Per poter partecipare ai bandi, è necessario presentare le domande entro le ore 12.00 del 29 maggio 2024, esclusivamente in modalità telematica, sul sito dell’Università.

Concorsi Sicilia: Policlinico Gaetano Martino di Messina

L’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Gaetano Martino di Messina ha indetto una procedura concorsuale, per titoli e prove d’esame, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un posto o per eventuali posti che si renderanno vacanti di dirigente amministrativo.

Il bando integrale puo’ essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. www.polime.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso e le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 19 maggio 2024.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’U.O.C. risorse umane, tel. 090/221.3431- 3901 – 3694 – 2760 3453.