Maltempo, strade allagate in Sicilia: Vigili del Fuoco su canotto

Il forte maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia ha reso necessario l'uso di canotti da parte dei pompieri nelle strade allagate.

Arriva la pioggia e si conferma il paradosso in Sicilia, dove le strade si allagano sebbene l’acqua sia razionata per gli invasi a secco. Infatti, la pioggia si è abbattuta per diverse ore a Palermo, mandando in tilt diverse aree della città trasformate in fiumi in piena.

Ad essere colpite sono state soprattutto le zone di Partanna Mondello e via Ugo La Malfa a Palermo. Tra le parti della città rimaste coinvolte dagli allagamenti e disagi anche piazza Mondello, viale Regina Elena, via Principe di Scalea, via Teti, via degli Oleandri e via Circe e viale Venere, viale dell’Olimpo, via Galatea. A Mondello la spiaggia è stata completamente sommersa dall’acqua.

Gli stessi Vigili del Fuoco hanno dovuto usufruire del canotto per intervenire in alcune aree completamente allagate, come successo in via Ludovico Bianchini. I pompieri sono rimasti attivi l’intera giornata per effettuare salvataggi di automobilisti e persone in difficoltà a causa delle forti piogge e dei conseguenti allagamenti.

Disagi anche in provincia di Palermo, soprattutto per quanto riguarda la zona della statale 113 per Villabate e Ficarazzi. Deviato anche il percorso del corteo in ricordo di Peppino Impastato, a causa degli allagamenti in alcune strade originariamente previste nel tragitto.