Sicilia, muore bimba di 10 mesi: aveva ingerito candeggina

Una bimba di 10 mesi ha perso la vita in Sicilia dopo aver ingerito della candeggina: aperta un'inchiesta sui fatti.

Tragedia in Sicilia: una bambina di 10 mesi ha perso la vita nel corso del pomeriggio dopo aver ingerito della candeggina. Sul caso, avvenuto a Noto, è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Siracusa per comprendere la dinamica dei fatti.

Al momento non si conoscono le cause che potrebbero aver portato la bambina a contatto con la candeggina. Gli inquirenti stanno indagando per capire come si sono svolti i fatti avvenuti a Noto. Secondo una prima ipotesi, pare che la sostanza ingerita dalla piccola sia caduta all’interno di un secchio.

La segnalazione del decesso della bimba è arrivata intorno alle 16.45 di questo pomeriggio, dopo che era stata trasportata in ospedale. Nel frattempo, le autorità si sono recate nell’abitazione della famiglia dove si trova sotto shock la madre della piccola vittima.