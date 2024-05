18enne scomparsa in Sicilia, l’appello della mamma: “Torna a casa, per favore”

L'appello della mamma di Denise D'arrò, scomparsa da una settimana: "Torna a casa, per favore, riportatemela".

Continuano le ricerche di Denise D’arrò, la diciassettenne di Taormina scomparsa una settimana fa senza lasciare traccia.

Ieri, dopo giorni di silenzio, è arrivato l’appello disperato della madre, Maria Furnari: “Denise torna a casa, non so come aiutarti, come faccio, tu lo sai che ti voglio un bene dell’anima. Io ti voglio solo aiutare. E se qualcuno, per favore, magari sa dove si trova, la faccia tornare a casa. Non sapete quali sono le problematiche di Denise. Per favore riportatela a casa, solo questo vi sto chiedendo”.

I vigili del fuoco hanno prontamente iniziato le ricerche, focalizzandosi sull’area del torrente di Santa Venera, che costeggia il paese della ragazza, Trappitello.

Le ricerche continuano senza sosta, nel frattempo si vagliano tutte le ipotesi, sperando che Denise possa essere ospite di qualche amico in zona.