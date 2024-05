ULTIM’ORA – Ritrovata la ragazza scomparsa in Sicilia: sta bene

È stata ritrovata la ragazza scomparsa in Sicilia lo scorso 2 maggio: non si avevano sue notizie da una settimana.

Denise d’Arrò sta bene: è stata ritrovata la ragazza scomparsa lo scorso 2 maggio a Taormina. A fare la denuncia pochi giorni fa era stata la madre, dopo che non aveva più avuto notizie della figlia. Secondo quanto riportato, la ragazza è stata ritrovata nel corso della notte in una casa di campagna nella zona di Giarre.

Dalla denuncia della madre, la ragazza si era allontanata con il suo cagnolino la sera del 2 maggio senza più fare ritorno nella sua casa di Trappitello, nel Messinese. Una volta scattata la denuncia, sono subito partite le ricerche da parte dei carabinieri della compagnia di Taormina. I militari sono stati coadiuvati dai cacciatori “Sicilia”, i vigili del fuoco, le unità cinofile, volontari e protezione civile.

Man mano che proseguivano le ricerche, coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina, anche grazie al supporto dei sistemi di videosorveglianza della zona, si è risaliti al luogo in cui poteva trovarsi la ragazza. Come riportato in apertura, la 18enne si trovava in una casa di campagna a Giarre. Sta bene e il suo è stato un allontanamento volontario da casa, dato che la sua assenza non è stata dovuta ad alcun incidente.