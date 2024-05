Meteo Sicilia, torna il sole dopo la pioggia: le previsioni del weekend

Le previsioni per il weekend in arrivo: dopo giorni di maltempo sembra essere tornato il sole sull'Isola per il fine settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni per questo weekend, tra nubi sparse e pomeriggi soleggiati il maltempo sembra finalmente essere sparito. Già da oggi, venerdì 10 maggio, il sole tornerà a splendere su quasi tutta l’Isola, con qualche annuvolamento sul litorale meridionale. Un campo di alte pressioni abbraccerà quindi la ragione per tutto il fine settimana, assicurando tempo stabile ed assolato ovunque.

Meteo Sicilia: sabato 11 maggio

Sabato 11 maggio i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata su tutta l’Isola. Nubi e schiarite nel Siracusano e nel Messinese, con temperature medio-alte che si aggireranno tra i 15 ed i 18 gradi. I mari da mossi a poco mossi saranno accompagnati da vento stabile e moderato. Sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, mentre sul litorale meridionale e tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi.

Meteo Sicilia: domenica 12 maggio

Per la festa della mamma invece il tempo continuerà a migliorare: cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, salvo qualche addensamento serale. Nelle zone interne dell’Isola i cieli saranno nuvolosi con schiarite nelle ore più calde. I venti deboli in attenuazione e i mari da calmi a poco mossi. Le temperature raggiungeranno i 18 gradi nell’Agrigentino e nel Messinese, mentre a Caltagirone nel Trapanese le temperature scenderanno sotto i 13.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Meteo Sicilia: lunedì 13 maggio

Lunedì 13 maggio l’alta pressione comincia ad indebolirsi, portando con se correnti umide e favorendo l’arrivo di nubi sull’Isola. I cieli saranno quindi nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con piogge deboli soprattutto sul litorale ionico. Venti deboli e mari poco mossi, le temperature rimarranno stabili come nel weekend: dai 13 ai 18 gradi. Nubi quindi nell’Agrigentino e nella Val di Mazara, con temperature sotto i 12 gradi e possibili piogge deboli.

Catania: le previsioni per il weekend

Nel capoluogo etneo invece le temperature rimarranno stabili per tutto il finesettimana, con picchi di 16 gradi e cieli assolati. Nelle giornate di sabato e domenica i venti saranno deboli e le nubi sparse o assenti, mentre lunedì il tempo resterà stabile con temperature fino ai 17 gradi.