Marcella Bella canta “L’Etna”: il videoclip mostra le bellezze della Sicilia

L’artista catanese ha scelto i luoghi più suggestivi e caratteristici della sua isola come location per il videoclip del suo nuovo singolo “L’Etna”. La canzone fa parte del nuovo album dell’artista catanese “Etnea”.

Il video, girato da Pietro Ceciliani e prodotto da Trunk Studio, è una celebrazione delle meraviglie della Sicilia e dei posti più cari a Marcella Bella. Non solo quindi il vulcano Etna ma anche la Valle dei Templi di Agrigento, Piazza del Duomo a Catania, gli scogli neri della spiaggia di San Giovanni Li Cuti e la piazza di Aci Castello.

Bella ha spiegato così la scelta dell’Etna come titolo della sua nuova fatica musicale: “Il vulcano mi rappresenta e mi piace pensare che non sia un caso visto che sono nata a Catania, città alle falde dell’Etna. Spesso mi dicono che non ho un carattere facile e se mi arrabbio esplodo proprio come fa l’Etna quando erutta la sua lava”. Di seguito il videoclip del singolo di Marcella Bella “L’Etna”.