Petit arriva in Sicilia: le tappe nell’Isola del cantante

Uno dei concorrenti più amati di Amici 23 arriverà presto in Sicilia per presentare il suo primo EP ed incontrare i fan.

Petit, uno dei concorrenti più amati dell’attuale edizione di Amici, sta per arrivare in Sicilia. In occasione dell’uscita del suo primo EP omonimo, prodotto da Warner Bros e da 21co, l’artista girerà la penisola per presentare il progetto e incontrare i fan.

Le tappe dell’instore tour in Sicilia sono previste a Catania e Siracusa, martedì 21 e mercoledì 22 maggio. Il giovanissimo cantante napoletano, classe 2005, firmerà le copie del suo EP al Centro Commerciale Le Zagare, in provincia di Catania, e al Centro Commerciale Belvedere di Siracusa.

Petit – all’anagrafe Salvatore Moccia – ha conquistato il cuore dei telespettatori della trasmissione di Maria De Filippi grazie al suo talento e alla sua genuinità e alla sua musica capace di conciliare orecchiabilità e ritmo con il mood introspettivo e delicato delle sue ballad. Il suo nuovo singolo MAMMAMI è diventato già un tormentone che animerà la bella stagione.