“Influencers Cercasi”: nuovo contest del parco commerciale Le Zagare

"Influencers Cercasi": la nuova campagna del centro commerciale Le Zagare per individuare un volto per mandare avanti la pubblicità del parco commerciale sui social.

“Influencers Cercasi”: questo è il nome del nuovo contest lanciato dal parco commerciale Le Zagare per individuare un influencer che possa promuovere gli eventi e le iniziative del parco. Il contest è aperto per i giovani tra i 18 e i 30 anni con una grande passione per i social e disponibili a sponsorizzare e pubblicare tutte le offerte del centro commerciale. Il vincitore, “l’influencer”, firmerà un contratto di un anno che prevede la realizzazione di 12 campagne di promozione commerciale per Le Zagare e in cambio riceverà buoni sconto e buoni acquisto da utilizzare nei locali del parco commerciale.

La finale del contest, al seguito della quale si saprà il nome dell’influencer vincitore, si terrà l’8 giugno.