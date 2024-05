Torna la notte dei musei, biglietti ad 1 euro: i luoghi aperti in Sicilia

Notte Europea dei musei in Sicilia, biglietti al costo di un euro: ecco tutte le città partecipanti all'evento

Sabato 18 maggio torna la tanto attesa “Notte europea dei musei”, un evento patrocinato da UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM (International Council of Museums). L’iniziativa mira a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale nazionale ed europeo.

Durante la serata, musei, parchi archeologici e siti storici della Regione apriranno le loro porte al pubblico per un costo simbolico di un euro. I visitatori potranno quindi godere di visite guidate, mostre speciali, performance artistiche e laboratori per bambini, offrendo un’occasione irripetibile per scoprire le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee, ampliando così la propria conoscenza dell’arte, nonché della storia siciliana.

I posti da scoprire

Ecco di seguito la lista dei luoghi che parteciperanno all’evento, tra musei, parchi archeologici e storici complessi monumentali.

Palermo e provincia

Museo Archeologico Salinas: 19:00-23:00, visite guidate alle 20:00 e 21:30, cantiere di restauro della statua “Diana cacciatrice”.

19:00-23:00, visite guidate alle 20:00 e 21:30, cantiere di restauro della statua “Diana cacciatrice”. Museo d’Arte Contemporanea (Palazzo Belmonte Riso): 19:00-24:00, visite guidate alle 20:00 e 21:30, esplorazione di sessant’anni di storia dell’arte.

(Palazzo Belmonte Riso): 19:00-24:00, visite guidate alle 20:00 e 21:30, esplorazione di sessant’anni di storia dell’arte. Villino Florio e Villino Favaloro : 18:00-24:00.

: 18:00-24:00. Centro Regionale Progettazione e Restauro ( Palazzo Montalbo ): 19:30-23:30, visite guidate ai laboratori di diagnostica e restauro, e biblioteca alle 20:00 e 21:30.

): 19:30-23:30, visite guidate ai laboratori di diagnostica e restauro, e biblioteca alle 20:00 e 21:30. Chiostro dei Benedettini a Monreale: fino alle 22:00, visite guidate alle 20:00 e 21:30.

fino alle 22:00, visite guidate alle 20:00 e 21:30. Parco Archeologico di Himera , Solunto e Monte Iato: fino alle 22:00.

, Solunto e Monte Iato: fino alle 22:00. Museo Pirro Marconi di Himera, Antiquarium di Solunto e Monte Iato, Museo Archeologico della Valle dell’Eleuterio a Marineo, Terme arabe a Cefalà Diana: apertura fino alle 22:00.

Agrigento e provincia

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo : 21:00-01:00, ultimo ingresso alle 00:15, percorso teatralizzato con tema “Achille e Pentesilea”.

: 21:00-01:00, ultimo ingresso alle 00:15, percorso teatralizzato con tema “Achille e Pentesilea”. Museo Archeologico della Badia di Licata: fino alle 23:00, laboratorio per bambini (17:30-20:30) e spettacolo “Il tesoro dal passato” (21:00-24:00).

Caltanissetta e Provincia

Museo Archeologico di Marianopoli : 18:00-22:30.

: 18:00-22:30. Area Archeologica delle Mura Timolontee di Gela: 19:00-23:00, rappresentazioni teatrali itineranti sulla storia della città.

Catania e provincia

Teatro Antico e Casa Museo Giovanni Verga: fino alle 24:00, visita guidata alle 21:00 sul tema “Giovanni Verga e Catania”.

fino alle 24:00, visita guidata alle 21:00 sul tema “Giovanni Verga e Catania”. Museo della Ceramica di Caltagirone e Museo Archeologico di Centuripe: 20:00-24:00.

Enna e Provincia

Villa Romana del Casale a Piazza Armerina: apertura continuata fino alle 24:00.

Messina e Provincia

Museo Regionale di Messina : 20:00-23:30.

: 20:00-23:30. Antiquarium di Milazzo , Area Archeologica di Tindari, Villa Romana di Patti, Terme Romane di Bagnoli a Capo d’Orlando, Area Archeologica di Halaesa Arconidea a Tusa: 20:00-24:00.

, Area Archeologica di Tindari, Villa Romana di Patti, Terme Romane di Bagnoli a Capo d’Orlando, Area Archeologica di Halaesa Arconidea a Tusa: 20:00-24:00. Teatro Antico di Taormina e Museo Archeologico di Naxos: 20:00-23:00.

20:00-23:00. Museo Archeologico Eoliano Bernabò Brea a Lipari: 20:00-23:00.

Ragusa e Provincia

Complesso Monumentale ex Convento della Croce a Scicli, Museo Archeologico Regionale di Camarina, Museo Archeologico Ibleo di Ragusa, Parco della Forza di Ispica: 19:00-22:00.

Siracusa e provincia

Museo Archeologico Paolo Orsi: fino alle 23:00, ultimo ingresso alle 22:00.

Trapani e provincia