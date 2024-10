Eventi Catania: ottobre ci regala un fine settimana ricco di opportunità. Catania ci offre un’ampia varietà di eventi, sia per gli amanti delle passeggiate all’aperto, che per gli amanti degli eventi al chiuso.

Eventi Catania: domenica alle Porte di Catania

Domenica 13, Catania accoglierà un ospite speciale per i più piccoli al centro commerciale le Porte di Catania, la youtuber Ameli.

Alle ore 17:00, in via Gelso Bianco, al Centro Commerciale Porte di Catania. L’evento è gratuito, potrete trovare tutte le informazioni sul sito web.

Eventi Catania: Ottobrata Zafferanese 2024

Per gli amanti del miele, domenica 13 dalle ore 10:00, in Via Giuseppe Garibaldi, a Zafferana Etnea. Una vera esperienza di sapori, con uno degli eventi gastronomici più importanti della Sicilia del Sud.

Torna con la sua 44° edizione l’Ottobrata Zafferanese, quest’anno particolare attenzione verso il mondo green, grazie alle stoviglie monouso 100% biodegradabili;

Attenzione anche verso una zona dedicata al gluten free. La giornata sarà ricca di sorprese, come lo show cooking e varie esibizioni dei gruppi musicali.

Tutte le informazioni le potrete trovare facilmente all’interno del programma della giornata.

Eventi Catania: giornate FAI D’Autunno

Sabato 12 e domenica 13, tornano per la tredicesima edizione, le giornate FAI d’autunno, importante evento di piazza dedicato agli amanti del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Grazie all’impegno e alla passione dei volontari del FAI, 700 luoghi d’arte, storia e natura, poco conosciuti e valorizzati, verranno aperti al pubblico; potete facilmente trovare l’elenco dei luoghi e le modalità di partecipazione sul sito web www.giornatefai.it

Giornata dedicata per chi ama scoprire nuovi luoghi del patrimonio circostante, ma non solo. Grazie alla partecipazione all’evento, si potrà contribuire e sostenere la missione del FAI con una donazione.

Eventi Catania: sagra del pistacchio di Bronte

Anche quest’anno, appuntamento con la 32esima edizione della Sagra del Pistacchio a Bronte. Questa sarà l’ultima settimana per partecipare all’evento più atteso dagli amanti del pistacchio.

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13, dalle ore 10:00 si potrà passeggiare per le strade di Bronte, ed assaporare ogni tipo di specialità, che sarà l’attrazione principale, ma non l’unica.

Potrete godere di vari spettacoli musicali, tra band e esibizioni di danza. Presente anche una mostra di pittura nelle piazze Piave, Rosario e Cibali. Per i più piccoli non mancherà animazione, gonfiabili e vari spettacoli.