Eventi Catania, tra cultura, sagre e cibo: cosa fare nel weekend

Eventi Catania, tra cultura, sagre tradizionali e cibo tipico: ecco cosa fare e dove andare in questo weekend autunnale al sapore d'estate.

Eventi Catania: il weekend si avvicina ed è il momento di pensare a come trascorrerlo. A Catania e provincia, questo periodo è uno dei più ricchi di eventi ai quali partecipare per trascorrere dei momenti di spensieratezza con i propri cari o anche in solitaria. Ecco quali sono gli eventi Catania del prossimo weekend ai quali è possibile prendere parte dal 13 al 15 ottobre 2023.

Eventi Catania, cultura: giornate FAI e “Le Vie dei Tesori”

Se si vuole dedicare un fine settimana alla cultura, questo weekend è proprio quello giusto. Infatti, nel corso dei prossimi giorni sarà possibile partecipare a due grandi eventi di promozione culturale, previsti anche a Catania. Il primo riguarda le Giornate FAI d’Autunno 2023, durante le quali sarà possibile accedere gratuitamente a diversi luoghi culturali della provincia di Catania che spesso non sono visitabili. In alcuni casi sarà necessario prenotare la visita, ma molto spesso i siti saranno accessibili liberamente. Tra i luoghi visitabili, anche il Museo dello Sbarco in Sicilia, il Convitto Cutelli, il Conservatorio Bellini e ancora l’Istituto Boggio Lera e il Rifugio Antiaereo.

In contemporanea, Catania parteciperà anche a “Le Vie dei Tesori”, evento che permette di aprire luoghi culturali normalmente inaccessibili alle visite. Anche in questo caso i luoghi da visitare a Catania sono numerosissimi: per sapere di più sui siti accessibili a Catania e sulle modalità di fruizione, si rimanda all’articolo dedicato all’evento.

Eventi Catania e provincia: sagra del Pistacchio di Bronte

Ma gli eventi Catania sulla linea della cultura non sono gli unici previsti per questo weekend. Infatti, questo periodo è quello in cui si verificano più sagre ed eventi enogastronomici. E tra questi non può mancare uno degli eventi più attesi nella provincia di Catania: la sagra del Pistacchio di Bronte.

L’inizio della fiera è previsto proprio per questo weekend: a partire da venerdì 13 e fino a domenica 15, la città del pistacchio aspetta numerosi visitatori. Inoltre, la sagra sarà disponibile anche la settimana successiva, con un leggero ritardo sulla tabella di marcia in seguito alla ritardata maturazione dell’oro verde di Bronte.

Eventi weekend: Ottobrata Zafferanese

Infine, come anticipato, non si può dire che ottobre non offra un’ampia scelta di sagre e fiere gastronomiche. Infatti, un altro evento molto atteso in corso al momento è quello dell’Ottobrata Zafferanese, che interesserà le domeniche del mese di ottobre con temi sempre diversi. In particolare, secondo il programma, per questa settimana il tema previsto è quello delle Mele dell’Etna e saranno in tanti i visitatori che decideranno di concludere il weekend tra il buon cibo genuino e l’atmosfera autunnale tipica di questi eventi.