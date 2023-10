Festival “Le Vie dei Tesori”: i luoghi da visitare a Catania

Catania, Festival "Le vie dei Tesori". Ecco quali sono i luoghi, conosciuti e inediti, visitabili nel capoluogo etneo.

Anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, il festival “Le Vie dei Tesori” è tornato a Catania per 5 weekend, con un programma molto ricco. La sesta edizione consecutiva nel capoluogo etneo è partita sabato 7 ottobre e fino al 5 novembre si avrà la possibilità di ammirare luoghi conosciuti ma saranno resi fruibili anche siti solitamente chiusi al pubblico.

Dalle visite a palazzo Scuderi Libertini, Castello Ursino e il camminamento aereo di San Nicolò l’Arena, si andrà nel mezzo del percorso inedito del calzaturificio Ega che conduceva al vicino Teatrino Dusmet. Inoltre, sarà possibile visitare anche Palazzo degli Elefanti che cela affreschi settecenteschi, decorazioni barocche e opere d’arte, e i due antichi complessi termali nel cuore della città: le Terme dell’Indirizzo, resti di un complesso romano probabilmente del II secolo; e le Terme della Rotonda individuate dal principe di Biscari sotto una chiesa bizantina.

Altri luoghi inediti che si aggiungono alla lista sono la chiesa della Santissima Trinità e il santuario di Santa Maria dell’Aiuto che custodisce un’icona della Madonna con il Bambino creduta miracolosa e scampata al terremoto. E ancora, a questi si aggiunge il Polo tattile multimediale dove sono ricostruiti monumenti “da toccare”, come il Colosseo o Stonehenge.

Festival Vie dei Tesori: come partecipare

Sul sito web ufficiale o negli infopoint allestiti, sarà possibile acquistare il coupon per l’ingresso con visita guidata. Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite, da 10 euro per 4 visite e da 3 euro è valido per un singolo ingresso. Per le passeggiate è previsto un coupon da 6 euro. Per le esperienze, i coupon sono di valore variabile.