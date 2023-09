Catania, torna il festival “Le Vie dei Tesori” per il 6° anno consecutivo: le date

Per il sesto anno consecutivo torna il festival "Le Vie dei Tesori" nel capoluogo etneo.

Le Vie dei Tesori ritornano a Catania per cinque weekend con un programma molto frastagliato, che rilegge luoghi conosciuti ma riesce anche a rendere fruibili siti solitamente chiusi al pubblico; unisce un folto programma di esperienze dentro e fuori Catania, alle falde dell’Etna, nei vigneti e sulla lava. E apre diversi siti anche nella vicina Acireale che propone un programma importante. Si parte sabato 7 ottobre e si va avanti fino al 5 novembre, sempre sabato e domenica per cinque fine settimana, in collaborazione con i Comuni delle due città.

Saranno presenti il sindaco di Catania Enrico Trantino; il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo; Sebastiano Anastasi, presidente del Consiglio Comunale di Catania e Paolo Di Caro, responsabile della Direzione Cultura; Donatella Aprile, soprintendente Beni Culturali di Catania; Gaetano Bongiovanni e Giulia Falco, per il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e Valle dell’Aci; Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, un rappresentante di UniCredit, main sponsor del festival.