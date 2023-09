Catania, “Omini, Ominicchi e Quaquaraquà!”: la data dello spettacolo

A Catania lo spettacolo “Omini, Ominicchi e Quaquaraquà!”, diretto da Antonello Capodici. Di seguito i dettagli.

Nuovo appuntamento con il progetto “Sicilia, Legge e Miseria: le radici dell’illegalità raccontate a Teatro in quattro serate”, curato dall’associazione culturale ABC nell’ambito della manifestazione “Palcoscenico Catania, la bellezza senza confini”, promossa dall’Amministrazione comunale di Catania.

Lo spettacolo

Sabato 30 settembre 2023, alle ore 21,00, andrà in scena nel Teatro dell’Istituto Comprensivo Di Guardo – Quasimodo, in via Stefano Vitale a San Giovanni Galermo, lo spettacolo “Omini, Ominicchi e Quaquaraquà!” diretto da Antonello Capodici, con Salvo ed Eduardo Saitta, Francesca Ferro, Francesco Maria Attardi, Antonello Capodici, Fabio Costanzo e Alfio Belfiore in scena. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo è una selezione di brani tratti dalle opere di Leonardo Sciascia, Pippo Fava, Ignazio Buttitta, Luigi Pirandello ed altri; mette in scena la visione, le riflessioni, le storie “su” e “attorno” il fenomeno mafioso colto nelle più profonde radici antropologiche e culturali della nostra regione. Con le parole più alte, non solo dell’uomo comune prigioniero della criminalità organizzata, ma anche di un più vasto congegno che relaziona completamente il singolo e il potere che lo sovrasta. Le pagine più belle della letteratura non solo regionale, ma italiana. Possiamo dire con chiarezza: la coscienza critica più alta della pensiero occidentale.

La visione semantica, poetica, estetica, morale del regista Antonello Capodici, inscrive la drammaturgia e la letteratura originarie, trasportandole in una più semplice ed immediata forma di comunicazione; fatta di parole, gesti, silenzi, pause, inserti di letteratura: di Teatro, in una parola. Uno spettacolo che inizia con questa manifestazione una frequentazione con un pubblico giovane (soprattutto scuole medie superiori) e l’obiettivo di coniugare grande letteratura e impegno civile.

Lo spettacolo sarà preceduto il giorno prima – venerdì 29 settembre, alle ore 19 – da un incontro di testimonianza civile e culturale dal titolo “La Mafia non esiste!”, a cura della’Associazione ABC, sempre nel Teatro dell’Istituto Comprensivo Di Guardo – Quasimodo. Saranno presenti gli attori dello spettacolo.