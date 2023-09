XI edizione della Settimana del Pianeta Terra: gli eventi a Catania

La Settimana del Pianeta Terra è il festival nazionale delle geoscienze: di seguito alcune delle iniziative in Sicilia.

La Settimana del Pianeta Terra è il festival nazionale delle geoscienze. Quest’anno si terrà dal 1° all’8 ottobre e sono in programma moltissimi geoeventi in tutta Italia che includono trekking sotterranei, tour astronomici, escursioni archeologiche, convegni e gite in luoghi normalmente chiusi al pubblico.

Gli eventi hanno l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti il territorio attraverso il suo patrimonio geologico, ambientale e naturalistico. Diversi sono le iniziative previste in Sicilia; di seguito l’elenco dei geoeventi organizzati a nella Sicilia orientale:

2-6 ottobre 2023

Caltagirone, 6^ edizione Porte aperte alla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, con lo scopo di affrontare i problemi della tecnica agraria in clima caldo arido, per migliorare la produzione agraria, particolarmente quella cerealicola.

3 ottobre 2023

Alle ore 10:00, le classi quinte di licei scientifici di La Spezia, Bologna, Roma, Orvieto, L’Aquila, Palermo, Castelbuono e Catania si sfideranno in una gara on line in un gioco educativo interattivo a cura delle sedi INGV di Lerici (SP), Bologna, Roma, L’Aquila, Palermo e Catania coinvolte nel progetto TROPOMAG. Si tratta di un approccio integrato ai fenomeni legati agli eventuali effetti dei cambiamenti del campo magnetico terrestre sull’atmosfera e sul clima, attraverso il gioco educativo di un’avventura digitale di squadra e seguendo percorsi alternativi a scelta dei giocatori.

2-6 ottobre 2023

A Messina il Progetto C.E.R.I.S.I., presente da sei edizioni nella Settimana del Pianeta Terra. In questo confluiscono tre aree della Ricerca Scientifica dell’Università degli Studi di Messina: Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Geotecnica e Ingegneria Naval-Meccanica.

8 ottobre 2023

Presso l’Orto botanico di Messina, alle ore 10:00, l’evento prevede una conferenza centrale in cui esperti e studiosi illustreranno le opere e le scoperte dei principali scienziati del passato che hanno operato in Messina e nella provincia ed ai quali sono state intitolate vie e piazze.

L’elenco completo degli eventi della XI edizione della Settimana del Pianeta Terra è consultabile sul sito www.settimanaterra.org.