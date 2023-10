Catania, si celebra il centenario della nascita di Italo Calvino: gli eventi

Quest'anno, nel mese di ottobre, si celebra il centenario della nascita di Italo Calvino. Ecco quali sono gli eventi in programma a Catania.

Anche Catania, come molte altre città italiane, si prepara a celebrare nel mese di ottobre, il centenario della nascita del grande scrittore Italo Calvino, con una molteplicità di eventi culturali, promossi da Circolo Città Futura, Zō centro culture contemporanee, Cinema King e Cantieri Intermediali dell’Università di Catania.

Si inizia venerdì 6 ottobre, al Circolo Città Futura, dalle ore 20, con un originale gioco letterario di società, ispirato al Castello dei destini incrociati, che riporterà i partecipanti indietro nel tempo a risolvere intriganti enigmi (informazioni e prenotazioni al 3493983255).

I partecipanti al gioco, una sorta di escape room ambientata in un’antica taverna, si immedesimeranno nelle avventure dei viandanti del racconto e dovranno orientarsi tra luoghi, caso e fantasia per completare il percorso. Durante la serata, un intervento del cantautore Gregorio Lui farà conoscere al pubblico i testi scritti da Calvino per il Cantacronache, un’importante esperienza di impegno civile e culturale degli anni ’50 e ’60.

Sabato 7 ottobre, alle 21, da Zō centro culture contemporanee si aprirà il cartellone di AltreScene con lo spettacolo Come una specie di vertigine, il nano, Calvino, la libertà, di e con Mario Perrotta (informazioni e prenotazioni allo 0958168912).

Non semplicemente un’opera che racconta di Italo Calvino, ma uno spettacolo sull’autodeterminazione, sull’uomo in quanto animale sociale e sulle storture del nostro convivere quotidiano. In scena la voce interiore del protagonista, che cerca la libertà, tra le pagine delle opere di Calvino, la racconta come può, la trasforma in versi, in musica, in parabole e collegamenti iperbolici tra un romanzo e l’altro, “scalvinando” quelle opere a suo uso e consumo.

Lunedì 9 ottobre, al Cinema King, si inaugura un’edizione speciale della rassegna film da leggere, che si terrà ogni lunedì con spettacoli alle 18,30 e alle 21 (informazioni e prenotazioni al 3479348300) e sarà interamente dedicata ad Italo Calvino e al suo fondamentale rapporto con il cinema, da spettatore, cinefilo, critico, autore e anche presidente della giuria del festival di Venezia, ruolo che ricoprì nel 1981.

Film d’apertura della cinerassegna, il capolavoro di Michelangelo Antonioni L’Eclisse, in cui spicca un’intensa interpretazione di Monica Vitti, simbolo per Calvino della “mitologia interiore, personaggio indefinibile e misterioso, specchio di osservazione di una modernità complessa e labirintica”.

Tra i due spettacoli, alle 20,30, conversazione con Simona Busni (docente Università di Catania, Cantieri Intermediali) e presentazione della rassegna a cura di Santina Arena e Chiara Platania (KinEstFest).

Film da leggere proseguirà lunedì 16 ottobre con Palookaville di Alan Taylor, commedia americana ispirata ad un racconto della celebre raccolta Ultimo viene il corvo, da cui fu tratto anche il cult della commedia italiana I soliti ignoti. Lunedì 23 ottobre si concluderà con Il fantasma della libertà di Bunuel, un film che fu per Calvino determinante stimolo nel confronto tra visioni surreali e criticamente oniriche della realtà. Interverranno alle conversazioni con il pubblico Alessandro Di Costa (Università di Catania, Cantieri Intermediali) e Stefania Rimini (docente dell’Università di Catania e condirettrice della rivista Arabeschi, il cui prossimo numero monografico sarà interamente dedicato a Calvino).

Sempre al cinema King, domenica 15 ottobre, proprio nel giorno del compleanno dello scrittore, alle ore 11, verrà proposto l’unico film la cui sceneggiatura fu scritta direttamente da Calvino: l’episodio Renzo e Luciana di Mario Monicelli. Per l’occasione, il coro scatenato Helin Bölek, diretto dalla maestra Anna Borisova, grazie alle ricerche storiche di Francesco Giuffrida, racconterà un Calvino inedito attraverso i canti, dalla Resistenza al movimento per la pace (informazioni e prenotazioni al 3479348300).