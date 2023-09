Casting in Sicilia, comparse per il nuovo film di Michele Placido: come partecipare

Sono aperte le selezioni per partecipare al casting del nuovo film di Michele Placido. Ecco quali sono le figure ricercate e come inviare la candidatura

Sono iniziate le riprese del nuovo film di Michele Placido sul premio Nobel Siciliano Luigi Pirandello, dal titolo “Eterno Visionario“. La Sicilia ospiterà i casting ad Agrigento, città natale dello scrittore.

Le selezioni sono rivolte a uomini e donne di età compresa tra i 30 ed i 70 anni. Per partecipare, i requisiti sono:

Non avere tatuaggi evidenti;

Non avere ritocchi estetici evidenti o di chirurgia plastica;

Non avere sopracciglia tatuate;

Non avere unghie ricostruite;

Non avere doppi tagli o tagli di capelli moderni.

Per le donne, le candidate non devono avere colori dei capelli come Shatush o meches, nè capelli troppo lunghi, è preferibile una lunghezza fino alle spalle.

I casting si svolgeranno nelle date dal 2 al 4 ottobre dalle ore 09:30 alle ore 17:30, presso il foyer del Teatro Luigi Pirandello.

Per partecipare è necessario presentarsi nella sede indicata in una delle date e nelle fasce orarie di riferimento. Per maggiori informazioni potete scrivere all’indirizzo email casting.eternovisionario@gmail.com o chiamare al numero 320 9197925.