Il Docufilm “PAOLO VIVE” (2024), scritto e diretto da Debora Scalzo sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 19 Ottobre 2024.

Un potente tributo a una delle figure antimafia più importanti d’Italia, la regista Debora Scalzo fa rivivere la storia del giudice Paolo Borsellino, interpretato magistralmente dall’attore Bruno Torrisi, nel suo ultimo documentario, Paolo Vive. Torrisi dichiara: “Paolo Vive non è soltanto il titolo di un bellissimo docufilm, è qualcosa di reale, di tangibile, di concreto: Paolo Borsellino è vivo, non è morto, continua a vivere nel quotidiano di tutta la società civile. Vive nell’animo di tutti quelli che amano questa terra martoriata, che soffrono la prepotenza, l’ingiustizia, l’indifferenza della politica. Io sono diverso da quando Paolo vive in me e farò di tutto perché continui a vivere”.

Il documentario, che debutterà nelle sale il 19 ottobre, non solo racconta la vita e l’eredità di Borsellino, ma serve anche a ricordare la lotta in corso contro la criminalità organizzata.

La distribuzione internazionale partirà da dicembre per un tour internazionale che toccherà l’Europa, il Regno Unito, la Nuova Zelanda, l’Australia, il Brasile e il Nord America, con proiezioni speciali a Los Angeles, New York, Toronto e Vancouver. Un viaggio attraverso i continenti.

La strage di Via D’Amelio del 1992 scosse profondamente Palermo e l’intera Italia, provocando la tragica morte del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta. “Paolo vive” intreccia con maestria l’instancabile ricerca della giustizia di Borsellino, vividamente rappresentato da Bruno Torrisi, con le toccanti riflessioni di coloro che hanno condiviso il suo coraggioso viaggio. Attraverso interviste intime, testimonianze inedite e filmati d’archivio, questo documentario non solo onora l’eredità duratura di Borsellino, ma funge anche da grido di battaglia per una nuova generazione, esortandola ad abbracciare i suoi valori di integrità e coraggio. “Paolo vive” è un potente invito a continuare la lotta contro la minaccia mafiosa, mantenendo viva la memoria di un uomo che ha sacrificato la propria vita per il bene comune. Un ritratto commovente e ispiratore di un eroe moderno, il film ci ricorda che la vera giustizia è un impegno continuo e collettivo.

Ecco in quali sale si potrà vedere il Docufilm e quando: