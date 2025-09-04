Eventi Catania: Il mese di settembre 2025 si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili per gli amanti della cultura, della musica e del buon cibo. Gli Eventi Catania e provincia offrono infatti una varietà di esperienze uniche: dal cinema indipendente al teatro classico, fino alla musica live e allo street food. Scopriamo nel dettaglio tre eventi principali che animeranno il territorio etneo, capaci di coinvolgere un pubblico vasto e variegato.

Viagrande Short Film Fest: il cinema in cortometraggio

Il Viagrande Short Film Fest torna il 6 settembre 2025 alle ore 20:30 nell’Anfiteatro Franco Battiato all’interno del Parco Comunale Aniante, a Viagrande. Organizzato dall’associazione LUDEtna Film con la direzione della regista catanese Lavinia Zammataro e con il patrocinio del Comune, l’evento celebra il cinema nella sua forma più immediata: il cortometraggio.

Giunto alla sua seconda edizione, il festival punta a valorizzare i registi emergenti e a offrire al pubblico un’occasione per vivere il cinema in un contesto suggestivo, alle pendici dell’Etna. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, rendendo l’iniziativa un’opportunità accessibile a tutti.

Eventi Catania, Thyestes: la passione della verità al Mitoff Festival

Il teatro torna protagonista con lo spettacolo “Thyestes: la passione della verità”, tratto da Seneca e riletto dall’autore e regista Salvatore Guglielmino. L’appuntamento è per sabato 6 settembre 2025 alle ore 21:00 nel cortile Platamone di Catania, all’interno della rassegna Mitoff Festival, parte del cartellone estivo Summer Fest promosso dal Comune di Catania e dall’Assessorato alla Cultura.

L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. Lo spettacolo offre una rilettura intensa e moderna di un classico del teatro latino, capace di appassionare sia gli estimatori delle tragedie antiche che chi cerca nuove interpretazioni del repertorio classico.

Eventi Catania: M’Arricrio Music Fest & Street Food a Bronte

Dal 5 al 7 settembre 2025, il quartiere Sciarotta di Bronte ospiterà il M’Arricrio Music Fest & Street Food, un evento che fonde musica live, sapori tipici e divertimento per grandi e piccoli. Tre giorni di festa con concerti, stand gastronomici provenienti da tutta Italia e attrazioni da Luna Park.

Il programma musicale è ricco:

Venerdì 5 settembre: apertura con la band reggae/hip hop siciliana Shakalab e il rap de L’Elfo con DJ FunkyMan.

apertura con la band reggae/hip hop siciliana Shakalab e il rap de con DJ FunkyMan. Sabato 6 settembre : revival dance anni ’90 con Haiducii e DJ Caponetto.

: revival dance anni ’90 con Haiducii e DJ Caponetto. Domenica 7 settembre: gran finale con Gianni Celeste, icona della musica neomelodica.

Organizzato da Avoteam e Città senza periferie, con il patrocinio del Comune di Bronte, l’evento trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto, dove musica e cucina diventano protagoniste assolute.