Poste Italiane, assunzioni laureati: come fare domanda

Poste Italiane, assunzioni laureati: l'azienda italiana dei servizi postali ricerca personale in possesso di una laurea. Ecco come candidarsi.

Poste Italiane, assunzioni laureati: ottime notizie in arrivo per tutti coloro i quali sono in cerca di un lavoro alle Poste. Infatti, l’azienda italiana di servizi postali è alla ricerca di personale sul territorio italiano. Requisito fondamentale per la nuova selezione aperta è il possesso della laurea.

Poste Italiane assume: posizione aperta

Come anticipato, Poste Italiane ha aperto una selezione per incrementare il proprio personale. In particolare, la figura ricercata è quella di Customer Operations, vale a dire una figura che si occupa di varie attività tra le quali spiccano le seguenti:

Individuare opportunità di miglioramento di processo partecipando al processo di continuous improvement anche tecnologico;

Analizzare database per misurare le performance offerte dai servizi e prodotti del Gruppo Poste Italiane e definire le possibili azioni di miglioramento;

Garantire le lavorazioni e le attività di back office per il perimetro di riferimento, nel rispetto dei Service Level Agreement contrattualizzati.

Poste Italiane, assunzioni laureati: requisiti

Come anticipato, per poter presentare la propria candidatura è necessario essere laureati. Ma quali sono gli altri requisiti per poter fare domanda per questa posizione?

Laurea magistrale in Economia, Ingegneria, Marketing, Statistica, Scienze Informatiche, Matematica;

Conoscenza del Pacchetto Office e dei principali strumenti informatici;

Orientamento alla soddisfazione del cliente, approccio empatico e attenzione ai dettagli;

Spiccata capacità analitica e approccio concreto di problem solving;

Attitudine alla digital collaboration;

Proattività, pensiero critico e spirito di iniziativa.

Lavoro Poste: come fare domanda

Per tutti coloro i quali sono interessati a presentare la propria candidatura, si ricorda che la data di scadenza è 31 ottobre 2023. Per poter presentare la propria domanda è necessario effettuare l’opportuna procedura telematica presente sul sito web ufficiale delle Poste Italiane nella sezione “Carriere“.