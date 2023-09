Sciopero aerei 29 settembre: durata e orari della protesta

Sciopero aerei 29 settembre: nuovo stop nel settore dei trasporti. Ecco le informazioni principali su durata e orari della protesta.

Sciopero aerei 29 settembre: si prospetta un nuovo venerdì nero nel settore del trasporto aereo. Infatti, è stata confermata la protesta prevista per domani, 29 settembre 2023. Dopo lo sciopero aerei di qualche settimana fa, che ha visto diversi voli cancellati anche a Catania e a Palermo, una nuova protesta è prevista per la giornata di domani. Ecco le informazioni più importanti sullo sciopero aerei 29 settembre.

Sciopero aerei 29 settembre: i motivi

Lo sciopero dei voli previsto per venerdì 29 settembre si farà. Infatti, la conferma è arrivata proprio nelle scorse ore da parte dei partecipanti dopo l’incontro di lunedì scorso con Assohandlers, durante il quale non si è raggiunto alcun accordo.

Tra le motivazioni che hanno spinto i vari componenti della protesta spicca il sostegno alla vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto alla fine del 2017. Lo sciopero segue quelli effettuati nei mesi precedenti, in particolare a giugno e a luglio di quest’anno.

Sciopero aerei 29 settembre: i partecipanti

Come spesso accade durante le proteste del settore trasporti, a partecipare allo stop dei voli saranno diverse tipologie di lavoratori. In generale, si tratterà del personale di terra e handling aeroportuale. Inoltre, saranno vari i sindacati a prendere parte allo sciopero: tra questi, le maggiori sigle sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo.

Sciopero voli 29 settembre: durata e orari

Secondo quanto riportato dai sindacati, non è stato possibile ottenere risultati neanche dall’incontro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nonostante quest’ultimo abbia chiesto il rinvio ad una data successiva per lo sciopero, i sindacati hanno deciso di mantenere la data del 29 settembre, dato che non hanno ottenuto un accordo riguardo il rinnovo del contratto.

A tal proposito, rimane confermato lo sciopero voli 29 settembre per la durata di 24 ore. La protesta durerà quindi per l’intera giornata, durante la quale si potranno verificare disagi per i passeggeri, con voli in ritardo e cancellazioni.