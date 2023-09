Sciopero aerei settembre 2023: i voli cancellati a Catania. Lo stop aereo potrebbe causare alcuni disagi: ecco la situazione nello scalo etneo.

Sciopero aerei settembre 2023: quali sono i voli cancellati a Catania? In molti si pongono questa domanda nel corso della giornata odierna, considerando i disagi che possono essere causati da uno sciopero consistente e duraturo come quello in questione. Infatti, l’agitazione programmata per oggi, 8 settembre 2023, prevede un insieme di scioperi a livello nazionale oltre che alcuni a livello locale. Ecco qual è la situazione all’aeroporto di Catania e quali sono i voli cancellati nello scalo etneo.

Sciopero voli settembre 2023: le agitazioni sindacali

Come anticipato, le agitazioni in corso oggi sono diverse e tutte di lunga durata. Infatti, l’Enac ha comunicato in particolare tre scioperi nazionali in corso, tutti con durata di 24 ore. Ecco quali sono nello specifico:

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59;

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59;

Personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers – 24 ore – dalle ore 00:00 alle 23:59.

Sciopero aerei settembre 2023: i voli cancellati a Catania

Secondo quanto riportato attualmente dal sito web ufficiale dell’aeroporto di Catania, i voli cancellati non sembrano essere ancora molti. Infatti, secondo i dati aggiornati alle ore 11.30, si registrano molti voli regolari, alcuni in ritardo anche se non consistenti, e solo poche tratte cancellate. Ecco l’elenco dei voli cancellati in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania.

Partenze

Di seguito, la lista dei voli cancellati in partenza dallo scalo aeroportuale etneo:

LUXWING BN 01020 Split (SPU) 8 Set. 12:20;

Split (SPU) 8 Set. 12:20; Ryanair FR 00740 Bologna (BLQ) 8 Set. 12:35;

Bologna (BLQ) 8 Set. 12:35; Ryanair FR 02178 Milano (MXP) 8 Set. 13:00;

Milano (MXP) 8 Set. 13:00; Ryanair FR 05062 Milano (MXP) 8 Set. 14:40;

Milano (MXP) 8 Set. 14:40; WIZZ AIR MALTA W4 05578 Milano (LIN) 8 Set. 15:00;

Milano (LIN) 8 Set. 15:00; WIZZ AIR MALTA W4 05586 Milano (LIN) 8 Set. 20:15.

Arrivi

Segue l’elenco dei voli cancellati in arrivo all’aeroporto di Catania Fontanarossa:

Ryanair FR 00739 Bologna (BLQ) 8 Set. 12:10;

Bologna (BLQ) 8 Set. 12:10; Ryanair FR 02179 Milano (MXP) 8 Set. 12:30;

Milano (MXP) 8 Set. 12:30; Ryanair FR 05063 Milano (MXP) 8 Set. 14:10;

Milano (MXP) 8 Set. 14:10; Ryanair FR 00900 Venezia (VCE) 8 Set. 15:55;

Venezia (VCE) 8 Set. 15:55; WIZZ AIR MALTA W4 05577 Milano (LIN) 8 Set. 19:10.

Per maggiori informazioni riguardo la cancellazione dei voli, si rimanda alle compagnie aeree di riferimento.