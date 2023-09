Sciopero aerei settembre 2023: i voli garantiti

Sciopero aerei settembre 2023: un nuovo stop al settore aereo al rientro dalle vacanze estive. Ecco l'elenco dei voli garantiti.

Sciopero aerei settembre 2023: l’avvio verso la fine dell’estate si apre con uno sciopero dei voli per la giornata dell’8 settembre 2023. In particolare, lo stop del settore aereo comprende alcuni scioperi aerei nazionali e diversi agitazioni a livello locale. Conseguentemente allo sciopero, è possibile che nel corso della giornata odierna si verifichino disagi e e ritardi nel settore del trasporto aereo. Ecco nel dettaglio i motiv dello sciopero e quali sono i voli garantiti a Catania e per la Sicilia.

Sciopero aerei settembre 2023: i motivi

Lo sciopero aerei settembre 2023, previsto per la giornata di oggi, 8 settembre, ha alle spalle varie motivazioni. In particolare, l’agitazione è motivata da questioni per le quali i sindacati di settore si battono da tempo. Tra queste, per esempio, sono presenti le rivendicazioni sugli aumenti dei salari e un adeguamento in corrispondenza dell’orario di lavoro effettuato dal personale.

Nello specifico, le agitazioni a livello nazionale sono le seguenti:

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59 ;

; Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59 ;

; Personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers – 24 ore – dalle ore 00:00 alle 23:59.

Sciopero voli settembre 2023: i voli garantiti a Catania

Come per ogni sciopero, l’Enac dispone una serie di voli che sono garantiti nei giorni di agitazione. Infatti, in occasione dello sciopero dei voli, sono sempre previsti i voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. In aggiunta, sono anche garantiti:

tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00;

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Infine, sono previsti alcuni voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale. Per quanto riguarda l’aeroporto di Catania, in merito alla giornata di oggi, sono garantiti i seguenti collegamenti:

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC);

(LICC); VOE 1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY).

Sciopero 8 settembre 2023: i voli da e per la Sicilia

Di seguito, l’elenco dei voli garantiti per il resto degli aeroporti siciliani: