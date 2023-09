Bonus Trasporti 2023, nuovo click day: come richiederlo

Bonus Trasporti 2023: come richiederlo. Un nuovo click day è stato annunciato: ecco come presentare la propria richiesta.

Bonus Trasporti 2023: un nuovo click day è stato annunciato per poter richiedere il contributo economico relativo alla mobilità con i mezzi pubblici. In particolare, si tratta di un beneficio che mira a supportare sia a supportare economicamente i cittadini, sia l’ambiente, incentivando l’uso dei trasporti pubblici. Ecco in cosa consiste il bonus trasporti 2023, come richiederlo e quando sarà il nuovo click day.

Bonus Trasporti: cos’è

Questo beneficio economico consiste in un contributo che permette di sottoscrivere un abbonamento annuale, mensile o per più mensilità a servizi di trasporto pubblico. Nello specifico, esso è valido sia per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale che per il trasporto ferroviario nazionale.

Si tratta di un singolo voucher per abbonamento con un valore che può essere al massimo di 60 euro, sia che esso sia riferito ad un abbonamento annuale che se è riferito ad un abbonamento mensile.

Bonus Trasporti: come richiederlo

Per poter richiedere il bonus trasporti 2023 è necessario seguire la procedura dedicata. Essa va effettuata integralmente online, e la richiesta va effettuata attraverso l’apposita piattaforma indicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si ricorda che per richiedere il bonus è necessario possedere delle credenziali SPID o CIE, grazie alle quali ci si può autenticare al portale di richiesta del beneficio economico.

Bonus Trasporti 2023: nuovo click day

Come già accaduto per il mese di settembre, anche per ottobre sarà previsto un click day. Infatti, per poter richiedere il bonus sarà necessario collegarsi alla piattaforma nella data indicata dal Ministero come click day. Il motivo di questa modalità è legato al fatto che i fondi stanziati fino alla fine dell’anno sono quasi esauriti.

Nello specifico, il prossimo click day è previsto per il 1° ottobre 2023, a partire dalle ore 8:00. A quell’ora, sarà necessario collegarsi alla piattaforma del Ministero dedicata al bonus, accedere tramite le proprie credenziali SPID o CIE e compilare i campi richiesti nel modulo online di richiesta.