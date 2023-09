Bonus Benzina 2023: come richiederlo e a chi spetta? Le informazioni più importanti sul beneficio economico per il carburante.

Bonus Benzina 2023: come richiederlo e a chi spetta? Questi sono alcuni dei quesiti che la maggior parte delle persone si pone ultimamente, considerando anche il notevole aumento del costo del carburante. Infatti, di recente si è verificato un incremento notevole della spesa per la benzina, e un contributo economico a riguardo può far comodo a molti. Ecco tutte le informazioni principali riguardo il bonus benzina 2023.

Bonus Benzina redditi bassi 2023: cos’è

Prima di entrare nel dettaglio, è interessante sapere in cosa consiste il bonus in questione. Si tratta di un contributo una tantum rivolta ad alcune tipologie di famiglie che rientrano nei requisiti richiesti.

Nello specifico, questo bonus non è ancora attivo ma è stato annunciato dal governo come soluzione per supportare le famiglie nella spesa relativa al carburante. Ciò significa che il contributo economico, una volta approvato definitivamente sarà rivolto a chi ne ha maggiore necessità.

Bonus carburante: a chi spetta

Ma quali sono i requisiti per richiedere il nuovo bonus benzina 2023 redditi bassi? Come anticipato, e come comprensibile anche dal nome per esteso di questo nuovo contributo, il beneficio economico sarà rivolto ai nuclei familiari con redditi bassi. A tal proposito, il reddito annuo massimo ipotizzato attualmente è pari a 20.000 o 25.000 euro.

In particolare, il bonus avrà un valore che si attesterà tra i 150 e i 200 euro, sebbene bisognerà attendere la decisione definitiva per sapere l’importo. Infine, non si esclude che l’importo massimo sarà stabilito a seconda del reddito di ciascun nucleo familiare.

Bonus Benzina 2023: come richiederlo

Come spiegato in apertura, il bonus benzina redditi bassi non è ancora stato confermato e si trova al vaglio del Governo. Tuttavia, dovrebbe essere inserito in uno dei prossimi decreti o nella Legge di Bilancio del 2024. Per questo motivo, non si conosce ancora la procedura necessaria per la richiesta del contributo economico. Occorre quindi attendere maggiori certezze in merito per potersi organizzare per l’eventuale richiesta, qualora la proposta venisse accettata dal Governo.