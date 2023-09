Modifiche al Codice della Strada: le novità per i monopattini

Varato il disegno di legge per le modifiche al Codice della Strada: diverse le novità per chi possiede un monopattino.

Lo scorso 18 settembre, è stato varato il disegno di legge per le modifiche al Codice della Strada che, presumibilmente ad ottobre, dovrà essere discusso da Camera e Senato per l’approvazione.

La polizza assicurativa

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada (probabilmente da gennaio 2024) scatta anche l’obbligo di assicurazione per i monopattini. Secondo gli esperti di Facile.it, per essere protetti da una polizza assicurativa si può ricorrere a due soluzioni: la polizza RC capofamiglia, oppure assicurazioni specifiche per i mezzi di mobilità urbana, che quindi tutelano il contraente mentre usa il monopattino elettrico e nell’eventualità in cui dovesse arrecare danni a terzi o a oggetti di terzi.

Per quanto riguarda l’RC capofamiglia, i prezzi partono da poco meno di 55 euro all’anno per avere una copertura base che includa anche il danno da monopattino. Per una polizza specifica, invece, si tratta di poco meno di 40 euro all’anno per una copertura singola e circa 80 euro per la versione che tutela tutti i componenti della famiglia che potrebbero guidare il veicolo.

Le altre novità

Inoltre, nel disegno di legge si parla anche dell’obbligo della targa, un “apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato“. Il prezzo dovrebbe avvicinarsi a quella da pagare oggi per uno scooter 50, ossia poco più di 50 euro l’anno.

Un altro obbligo è quello di indossare tassativamente il casco, pena sanzioni da 100 a 400 euro. Vietata la circolazione e la sosta dei monopattini sui marciapiedi: le aree destinate alla sosta dei monopattini dovranno essere individuate con opportuna segnaletica verticale e orizzontale.