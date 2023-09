In vendita un’isola siciliana: si cercano acquirenti

Un'isola siciliana è in vendita; quanto costa? Di seguito i dettagli.

In Sicilia, un’isola potrebbe passare in mano ad un privato: si tratta dell‘isolotto di Capo Passero, che presto sarà messa in vendita. Al momento, è di proprietà degli eredi del barone Bruno di Belmonte, ma il faro e la fortezza sono state date in concessione, dalla Regione e dalla sovrintendenza ai beni culturali di Siracusa, all’associazione Cap 96010. “Ci auguriamo un recupero conservativo – spiegano – da parte dei futuri acquirenti“.

Anche Rachele Rocca, sindaca di Portopalo, si è detta favorevole alla vendita dell’isola, affinché il sito venga tutelato con tutto quello che contiene. Si tratta di un isolotto di circa 1.300 metri di lunghezza e 500 di larghezza, che si estende per 0,37 km². La cifra richiesta è dieci milioni di euro.