Turismo, Santanchè: “Mettere a reddito l’Etna per i visitatori”

"Sono sicura che ci sarebbero tantissimi turisti che andrebbero sull'Etna se fosse un po' meglio organizzato", ha detto la ministra del Turismo.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è intervenuta in videocollegamento durante la manifestazione dedicata alla Giornata mondiale del turismo, organizzata a Palermo da Logos nell’ambito delle celebrazioni della XXV edizione di Travelexpo “Borsa Globale dei Turismi“.

“La Sicilia sta facendo grandi passi in avanti in tema di offerta turistica, ma io ho un chiodo fisso, perché non capisco perché quando andiamo negli Stati Uniti paghiamo un biglietto per vedere negli studios dei vulcani finti – ha detto -. La Sicilia ha un vulcano vivo, come l’Etna, una bellezza che non si riesce a mettere a reddito. Sono sicura che ci sarebbero tantissimi turisti che andrebbero sull’Etna se fosse un po’ meglio organizzato. Sarebbe un’offerta turistica che potrebbe dare la Sicilia e che non ha eguali nel mondo“.