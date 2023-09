Ponte sullo Stretto: le date di inizio e fine lavori

Il ministro Salvini, in collegamento dal 67° Congresso nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, parla degli obiettivi per l'inizio e la fine dei lavori.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha desiderato fare il punto sui lavori per la realizzazione del progetto, in collegamento video dal 67° Congresso nazionale dell’Ordine degli Ingegneri.

“Stiamo fortunatamente e positivamente con tanto lavoro e tanta pazienza rispettando il cronoprogramma di dieci mesi fa” – ha annunciato il ministro, che poi lancia una sferzata alla società concessionaria –. La società Stretto di Messina è stata fondata nel 1971, compie quest’anno 52 anni. L’obiettivo, dopo 52 anni di parole, è aprire i cantieri nell’estate 2024“.

Una data d’inizio dei lavori di un progetto architettonico che non smette di sollevare sia curiosità sia polveroni mediatici e che, spera il ministro Salvini, verrà concluso nel 2032 per un altro obiettivo ben preciso ossia “il primo treno, la prima auto e la prima moto attraversino il collegamento stabile non Messina-Villa San Giovanni, perché quello è il corridoio Palermo-Roma-Milano-Berlino-Stoccolma“.