Sicilia, trovato cadavere di un pastore in un pozzo: avviate indagini

Rinvenuto il cadavere di un pastore all'interno di un pozzo. Avviate le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Nella serata di ieri, è stato ritrovato un cadavere dentro un pozzo in contrada Casale, a Noto, nel Siracusano.

Dopo aver ricevuto l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri si sono calati nel pozzo per recuperare il cadavere ed effettuare un primo riconoscimento, secondo cui si tratterebbe del corpo di un pastore, probabilmente di origine straniera.

I carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce sulle dinamiche dell’accaduto e per capire se si è trattato di un incidente o di un omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di trarre in salvo una delle sue pecore che stava portando al pascolo che, staccatasi dal gregge, era precipitata all’interno del pozzo, profondo circa 7 metri.

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sul caso. Nelle prossime ore si deciderà se disporre l’autopsia per verificare eventuali altre ipotesi sul decesso.