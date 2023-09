Scala dei Turchi: la gestione passa al Comune

Cambia la gestione della Scala dei Turchi: di seguito le novità.

A partire da martedì 26 settembre, la Scala dei Turchi, conosciuta come una delle bellezze più turistiche della Sicilia, è di proprietà del Comune di Realmonte.

La situazione si discuteva da 10 anni, ma adesso è ufficiale: il passaggio è infatti avvenuto presso lo studio di un notaio. Il proprietario Ferdinando Sciabbarrà, mecenate agrigentino, ha donato la Scala dei Turchi al Comune.

Sull’evento si è espressa l’associazione ambientalista Mareamico: “Presto lo stesso Comune ricorderà questo atto di generosità del mecenate agrigentino con una targa – ha spiegato – e poi si attiverà per costituire una fondazione per la gestione del bene, probabilmente in collaborazione con l’Ente Parco Valle dei Templi, con il Consorzio universitario di Agrigento e il Libero consorzio provinciale di Agrigento“.