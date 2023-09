Sciopero aerei settembre 2023: i voli cancellati a Palermo

Sciopero aerei settembre 2023: voli cancellati a Palermo. Lo stop aereo potrebbe causare alcuni disagi: ecco la situazione nello scalo etneo.

Sciopero aerei settembre 2023: quali sono i voli cancellati a Palermo? La giornata di oggi, 8 settembre 2023 sta facendo registrare diversi disagi al settore del trasporto aereo in considerazione delle agitazioni sindacali in corso. Infatti, secondo quanto riportato sono diversi gli scioperi in corso sia a livello nazionale che locale. Ecco la situazione all’aeroporto di Palermo, con i voli cancellati.

Sciopero voli settembre 2023: le motivazioni

Sono diverse le motivazioni alla base delle agitazioni sindacali della giornata di oggi: tra queste, il rinnovo dei contratti e la richiesta di una maggiore compensazione tra gli stipendi e le ore di lavoro effettuate.

Inoltre, come anticipato, sono diversi gli scioperi nazionali per la giornata di oggi. Tutti avranno una durata di 24 ore e si tratta dei seguenti:

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59 ;

; Personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers – 24 ore – dalle ore 00:00 alle 23:59 ;

; Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59.

Sciopero aerei settembre 2023: voli cancellati a Palermo

Come anticipato, sono diversi i disagi nel settore del trasporto aereo per quanto riguarda la giornata di oggi, 8 settembre 2023. Tuttavia, per quanto riguarda l’aeroporto di Palermo, la situazione non sembra essere delle peggiori. Infatti, secondo la situazione presentata sul sito web ufficiale dello scalo palermitano, sono pochi i voli cancellati. Ecco quali sono le tratte annullate all’aeroporto di Palermo in arrivo e in partenza secondo i dati aggiornati alle ore 12:00.

Partenze

Di seguito, l’elenco dei voli cancellati in partenza dall’aeroporto di Palermo:

RYANAIR LIMITED FR 01029 MILANO MALPENSA 10:15;

MILANO MALPENSA 10:15; RYANAIR LIMITED FR 00576 VENEZIA 13:00;

VENEZIA 13:00; ITA AIRWAYS AZ 1770 MILANO – LINATE.

Arrivi

Segue l’elenco dei voli cancellati in arrivo allo scalo palermitano:

RYANAIR LIMITED FR 00577 VENEZIA 12:30;

VENEZIA 12:30; RYANAIR LIMITED FR 01028 MILANO MALPENSA 14:15;

MILANO MALPENSA 14:15; ITA AIRWAYS AZ 1769 MILANO – LINATE.

Per maggiori informazioni riguardo la cancellazione dei voli, si rimanda alle compagnie aeree di riferimento.