Sicilia, droga al minimarket: arrestato il titolare

Il titolare di un minimarket è stato arrestato per detenzione di droga al fine di spaccio. Di seguito i dettagli sulla vicenda.

Un uomo di 63 anni, di Comiso, è stato arrestato per detenzione di droga al fine di spaccio. Il soggetto è titolare di un minimarket in località Punta Braccetto, a Ragusa, ma oltre che all’attività di commercio, gestiva lo spaccio di sostanze stupefacenti presso il punto vendita.

I carabinieri del Nas hanno infatti trovato, con l’aiuto del nucleo cinofili con il cane antidroga King, due contenitori in vetro contenti cocaina e hashish. Il cane ha rinvenuto 16 panetti di hashish e un’ulteriore confezione con 2 chili circa di hashish e 240 grammi di cocaina.

Il minimarket si è rivelato anche carente in ambito igienico-sanitario e strutturale, oltre che mancante delle procedure di autocontrollo. Le sanzioni da parte dei carabinieri del Nas sono pari a 5mila euro. Nel punto vendita anche un lavoratore straniero in nero: per questo motivo multa di oltre 6mila euro. L’attività è stata dunque sospesa.