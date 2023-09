Sicilia, estorceva soldi a dipendenti dagli stipendi: arrestato

Un imprenditore siciliano è stato arrestato con l'accusa di aver estorto del denaro dagli stipendi di alcune dipendenti.

Un imprenditore siciliano è stato arrestato per aver chiesto denaro parte delle stipendio a delle dipendenti. I fatti si sono svolti a Giardini Naxos, dove un imprenditore nel settore del commercio di articoli medicali e ortopedici è stato arrestato con l’accusa di estorsione. L’uomo si trova attualmente ai domiciliari e nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento cautelare da parte del gip. Inoltre, si è anche disposto un sequestro di beni pari a 12.730 euro.

Secondo quanto scoperto dalle indagini effettuate dalle Fiamme Gialle, l’uomo avrebbe inizialmente impiegato per un breve periodo “in nero” due dipendenti, per poi assumerle. Nello specifico, il contratto proposto alle dipendenti prevedeva un numero di ore inferiori a quelle realmente prestate, e l’imprenditore aveva promesso un aumento di stipendio in futuro.

Inoltre, sulla base delle indagini coordinate dalla Procura di Messina e realizzate tramite ricostruzioni documentali, intercettazioni ambientali e accertamenti bancari, la situazione dell’uomo sarebbe anche peggiore. Infatti, una volta effettuato l’aumento in busta paga, l’imprenditore avrebbe costretto le dipendenti a restituire parte dello stesso in contanti. La vicenda è andata avanti negli ultimi tre anni e, secondo quanto riportato, l’imprenditore avrebbe anche minacciato di licenziamento le due dipendenti in caso di rifiuto da parte loro.