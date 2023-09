Sicilia, nonno e zio violentano le nipoti: arrestati anche i genitori

Due sorelline sono state vittime di violenza sessuale da parte del nonno e dello zio e i genitori erano a conoscenza dei fatti.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Monreale hanno arrestato, con l’accusa di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e lesioni personali, una donna e tre uomini, rispettivamente genitori, nonno e zio delle giovani violentate. Le vittime sono due sorelle di 13 e 20 anni. A rompere il silenzio è la sorella più piccola, che ha deciso di confidarsi con la sua insegnante di sostegno.

“Mio zio ha qualche problema con me e anche mio nonno. Era una giornata come questa e io stavo dormendo. La nonna non c’era…”. Inizia così il triste racconto della sorella tredicenne, gli abusi sono iniziati quando lei aveva solamente 6 anni, per poi reiterarsi nel corso degli anni fino ai giorni nostri.

“Quando mi ha trovato mio padre mi ha chiesto perchè piangevo e io ho detto a mio padre che mio nonno e mio zio mi hanno fatto questo. Mio padre si è arrabbiato tantissimo sia col nonno che con lo zio. Poi non l’ho detto più a nessuno. Ma poi è successo di nuovo e di nuovo…Io poi ho detto basta…”.

Grazie alle parole della ragazzina si è potuto procedere ad avviare l’inchiesta e ad arrestare i due violentatori e i genitori della vittima. L’accusa per i genitori è che erano a conoscenza dei fatti ma hanno taciuto. Inoltre, dalle indagini è emerso che anche la sorella maggiore era stata vittima di violenze sessuali.

“Tutta la famiglia sa di questa cosa. Poi tra mio nonno e mia mamma c’è stata una discussione, e la mamma ha detto al nonno che se avesse fatto qualche altra volta qualcosa lo avrebbe denunciato. Il nonno non l’ho più visto dal mio compleanno – ha raccontato la ragazzina -. Quel giorno ho festeggiato il mio compleanno con torta, palloncini e i regali. C’era tutta la mia famiglia e i nonni, anche questo nonno. Questa cosa con il nonno è capitata anche altre volte.”