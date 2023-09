Incidente doppio a Catania: lunghe code in Tangenziale

Pomeriggio intenso sulla Tangenziale di Catania: si registrano lunghe file e rallentamenti a causa di due incidenti stradali.

È un pomeriggio intenso quello di oggi sulla Tangenziale di Catania, al momento interessata da lunghe code e rallentamenti a causa di un duplice incidente. Infatti, secondo quanto segnalato, si sono verificati due incidenti sulla Tangenziale di Catania entrambi in direzione Messina.

Nel primo caso, il sinistro ha coinvolto tre vetture ed è avvenuto nei pressi dello svincolo per Misterbianco. Mentre il secondo incidente si è verificato vicino San Giovanni Galermo e ha visto impattare tra loro due mezzi.

Presenti sul luogo dell’incidente i soccorsi del 118 e la Polizia Stradale, intervenuta per effettuare i rilievi del caso e per occuparsi della gestione del traffico nell’area. Infatti, anche sui social, si segnalano al momento lunghe code e rallentamenti in direzione Messina a causa dei due sinistri avvenuti in Tangenziale. Nel frattempo, si indaga per capire la dinamica degli incidenti che al momento rimane ignota.