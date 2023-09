Meteo Sicilia, maltempo in arrivo: è ancora allerta gialla nell’Isola

Meteo Sicilia, prosegue e si amplia l'allerta gialla per temporali nell'Isola: ecco quali sono le zone interessate dal maltempo.

Meteo Sicilia, maltempo in arrivo: prosegue l’allerta gialla per rovesci temporaleschi sull’Isola. Questo è quanto viene riportato nel bollettino meteo rilasciato nel corso del pomeriggio dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana. Infatti, secondo quanto specificato nell’avviso rilasciato, il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la giornata di domani, 8 settembre 2023, riguardo la Sicilia prevede una vasta area dell’Isola interessata dall’allerta gialla per maltempo.

Nello specifico, com’è possibile vedere dalla mappa inserita nel bollettino meteo Sicilia della Protezione Civile, sono diverse le aree che potrebbero essere colpite da maltempo nel corso della giornata di domani. Infatti, le province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa saranno colpite dalle piogge. Allo stesso tempo, saranno coinvolte anche le parti più orientali delle province di Caltanissetta, Messina e Agrigento.

Stando a queste previsioni, la Protezione Civile ha deciso di diramare un’allerta meteo gialla per le aree indicate precedentemente. In questi casi, l’avviso viene denominato di “Attenzione” e si invitano i cittadini a prestare prudenza in caso di rovesci o temporali. In particolare, il rischio riguarda la possibilità di frane o criticità di tipo idraulico nei bacini piccoli o maggiori di 50 kmq.

