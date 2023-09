Meteo Sicilia, è allerta gialla per temporali: le zone interessate

Meteo Sicilia, è allerta gialla nell'Isola per temporali previsti nella giornata di oggi: ecco quali sono le zone interessate.

Meteo Sicilia: è allerta gialla oggi in alcune zone della Sicilia. Secondo quanto comunicato dall’ultimo bollettino rilasciato dal Dipartimento Regionale per la Protezione Civile, nel corso della giornata odierna sono previsti temporali in Sicilia.

Infatti, secondo quanto riportato nel bollettino meteo, per la giornata di oggi, 7 settembre 2023, potrebbero verificarsi rovesci o temporali in tutta la Sicilia. Tuttavia, in alcune zone i fenomeni potrebbero essere più violenti. Queste aree sono soprattutto le province della Sicilia Orientale. Come riportato nello schema presentato all’interno del bollettino, le zone interessate dall’allerta meteo gialla saranno soprattutto le province di Messina, Catania, l’Ennese e le aree di Ragusa e Siracusa.

Tuttavia, secondo le previsioni meteo, anche nella zona di Caltanissetta sono previste piogge, mentre si segnalano temporali e schiarite anche per la città di Palermo. In merito ad eventuali comunicazione per la giornata di domani, sarà necessario attendere il prossimo bollettino meteo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Regione Sicilia, il quale sarà pubblicato nel corso del pomeriggio odierno. In ogni caso, stando alle previsioni meteo Sicilia, attualmente si prevede un miglioramento delle condizioni metereologiche, con cieli nuvolosi quasi ovunque e fenomeni isolati di rovesci.