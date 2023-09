Meteo Sicilia, allerta incendi ma temporali in arrivo: le previsioni

Meteo Sicilia: sarà ancora allerta incendi ma con le piogge dietro l'angolo. Ecco quali sono le zone interessate.

Meteo Sicilia: persiste l’allerta rossa per il rischio incendi in alcune province dell’Isola, mentre altre si colorano di giallo. Tuttavia, per la giornata di oggi, martedì 5 settembre, e domani, mercoledì 6, sono in arrivo precipitazioni.

Ecco i dati riportati sull’ultimo bollettino della protezione civile della Regione Sicilia, la cui validità è scattata dalla mezzanotte di oggi e durerà per l’intera giornata di domani.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Incendi che, dunque, continuano a mettere, in parte, in ginocchio l’ Isola. Sono stati 27 i roghi sviluppatisi ieri, che hanno interessato diverse province siciliane.

La protezione civile ha diramato un’ allerta rossa per il rischio incendi con pericolosità alta nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani. Di colore giallo e in stato di preallerta le province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa.

Nessun allarmismo, invece, per quanto riguarda il rischio di ondate di calore, con temperature massime che si mantengono anche al di sotto dei 30 gradi. La protezione civile segnala un rischio di ondate di calore che si colloca al livello 0, con condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione, per le province di Catania, Messina e Palermo. Nel capoluogo etneo le temperature massime percepite saranno di 29 gradi sia per domani che per dopodomani. A Messina si raggiungerà una massima di 27 gradi per la giornata di oggi, mentre saranno 29 domani. A Palermo, la temperatura massima percepita di oggi arriverà a 26 gradi, mentre quella di domani sarà di 28.

Meteo Sicilia: piogge oggi e domani

Precipitazioni in arrivo sull’Isola, dunque. Già a partire da oggi sono previste nubi sparse con isolate piogge nelle zone di Messina, Palermo e Siracusa, nelle fasce orarie serali.

Situazione in peggioramento per domani, mercoledì 6 settembre. Previste precipitazioni anche di carattere temporalesco a Catania, a partire dalle ore 16 circa, così come a Messina. Situazione più complicata a Siracusa dove, secondo le previsioni, i temporali caratterizzeranno buona parte della giornata. A Palermo, attenzione rivolta intorno a metà mattinata, con temporali previsti a partire dalle ore 10.