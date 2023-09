Serie C, in fiamme stadio “Iacovone” di Taranto: Brindisi – Catania a rischio rinvio

A rischio il match Brindisi - Catania, per la seconda giornata di serie C, a causa di un incendio allo stadio "Iacovone" di Taranto che, provvisoriamente, ospita i biancoazzurri.

Sarà il Brindisi il prossimo avversario del Catania FC, per la seconda giornata del girone C del campionato di Serie C 2023/2024. I biancoazzurri dovrebbero, al momento, giocare le partite di casa allo stadio “Iacovone” di Taranto, in attesa dell’ultimazione dei lavori di rifacimento del terreno di gioco dello stadio Fanuzzi.

Ma domenica sera, al termine della partita Taranto – Foggia, si è sviluppato un incendio nell’impianto. Sotto sequestro il settore ospiti ma l’inagibilità potrebbe interessare l’intero stadio.

Particolare attenzione dei rossazzuri riguardante gli sviluppi della vicenda, e il rischio rinvio del match potrebbe farsi concreto qualora non arrivassero notizie positive.

La polizia di Taranto sta indagando sull’origine del rogo. Le fiamme sarebbero partite da un fumogeno finito su rotoli di catrame per tappeti di erba sintetica, posti al di sotto degli spalti nel settore ospiti.

Prossime ore decisive, in attesa di comunicazioni ufficiali. In caso di indisponibilità dell’impianto di Taranto, si dovrebbe andare verso il rinvio a data da destinarsi. Più difficile, invece, l’opzione della scelta di una nuova sede in cui giocare il match.