Sicilia, violenti scontri tra tifosi fuori dallo stadio: ci sono feriti

Ferite delle persone durante gli scontri, tra cui un agente della polizia municipale che poi è stato accompagnato in ospedale.

Doveva essere un pacifico derby Siciliano quello tra il Siracusa e l’Acireale, ma a fine partita ha avuto la meglio una immotivata violenza. Poco dopo il termine della partita, dove a vincere in casa è stata la squadra Aratusea per 3-1, si sono verificati violenti scontri tra le due tifoserie.

Al termine della partita, nei pressi dello stadio comunale Nicola De Simone, si sono verificati violenti scontri tra le due tifoserie siciliane. In particolare, sono state prese d’assalto: la via Torino, la via Antonello Da Messina e la via Teocrito. Ingiurioso l’atteggiamento delle due tifoserie, dove a vincere non è stato lo sport ma la violenza.

Durante gli scatti di ira, i tifosi hanno inveito contro le auto lanciando sassi, rompendo vetri, vi sono stati anche dei lanci di bombe carta. Non solo danni alle auto, purtroppo sono state anche ferite delle persone, tra cui un agente della polizia municipale che poi è stato accompagnato in ospedale.

Per ristabilire l’ordine pubblico è stato necessario richiedere l’intervento della squadra antisommossa che ha ristabilito l’ordine tra i tifosi locali e quelli provenienti da Acireale. La digos ha già provveduto ad identificare diversi tifosi.